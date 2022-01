Feminicídio: homem é preso por esquartejar esposa durante o Natal

Um homem, de 40 anos, foi preso acusado de matar e esquartejar a própria esposa. A prisão, realizada por mandado temporário, aconteceu na cidade de Tremedal, sudoeste da Bahia, nesta última segunda-feira (03).

O criminoso, identificado como Assuero Severo dos Santos, e a vítima eram casados há 18 anos e tinha duas filhas. A menor delas, de 4 anos, presenciou o crime que aconteceu no dia de Natal – 25 de dezembro na zona leste de São Paulo. De acordo com informações do G1 Bahia, a principal suspeita é de que o feminicídio foi cometido por ciúmes.

A polícia informou que, depois de uma discussão, Assuero matou Cláudia Almeida dos Santos, de 38 anos, a facadas e depois a esquartejou dentro do imóvel. O corpo foi colocado dentro de uma mala e descartado em duas áreas de mata da capital paulista. Câmeras de segurança flagraram o investigado andando na rua para tentar se desfazer do corpo.

Homem é preso na Bahia por esquartejar esposa no natal (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Depois do crime, o investigado voltou para a Bahia onde o casal nasceu. Ao chegar no município, ele procurou a delegacia, acompanhado de um advogado, e confessou o crime.