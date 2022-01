Ferreira Costa abre novas vagas de emprego no país; veja os cargos

A Ferreira Costa, uma das maiores empresas Home Center do Brasil, está disponibilizando 45 novas oportunidades para a região Nordeste do país. Os cargos são para ocupar diferentes níveis na empresa, além de garantir oportunidades aos candidatos PCD ‘s. Confira, a seguir, os cargos disponíveis para inscrição!

Ferreira Costa anuncia oportunidades na região Nordeste

A Ferreira Costa, fundada em 1884, é uma das maiores empresas de Home Center no Brasil. A companhia possui lojas em Pernambuco, Sergipe e na Bahia, oferecendo aos seus consumidores mais de 70 mil produtos em cada unidade, sendo especialista em materiais de construção, fechaduras, lustres, decoração, ferramentas e cama, mesa e banho.

Veja os cargos oferecidos pela empresa:

Encarregado de Depósito;

Supervisores de Manutenção;

Operador de Empilhadeira;

Supervisor de Frente de Loja;

Analista de Dados (Operações);

Auxiliar de Serviços Gerais;

Conferentes;

Operadores de Caixa;

Apoio de Caixa;

Vendedores;

Eletricistas;

Gerente de Prevenção de Perdas;

Auxiliar de Auditoria Interna;

Jovem Aprendiz;

Auxiliar de Depósito;

Atendentes;

Auxiliar de Prevenção de Perdas;

Analista de Vendas B2B;

Apoio de Caixa – exclusivo para PCD;

Montador de Autos;

Enfermeiro;

Supervisor de Relacionamento;

Auxiliar Administrativo de Logística;

Supervisor de Recursos Humanos;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Motorista;

Analista de Operações.

Todos os cargos estão disponíveis para serem preenchidos por candidatos PCD ‘s e por profissionais que residem em cidades do Nordeste.

Como realizar sua candidatura

Os profissionais interessados em ocupar uma das colocações oferecidas pela Ferreira Costa, devem possuir recursos para se candidatar de forma virtual, preenchendo atentamente a todas as informações, pois é através do contato online que a empresa entrará em contato com o candidato. Para se inscrever basta acessar o site de participação.

