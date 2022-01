Ferrugem revela ajuda de Xanddy após polêmica: ‘Super carinhoso’

O cantor Ferrugem fez um desabafo sobre o polêmico episódio em que pisou na mão de uma fã, em 2019, e foi duramente criticado após o erro. Dois anos depois, ele revelou que recebeu ajuda de Xanddy.

“A pior coisa do mundo é você se sentir rejeitado pelas pessoas. Fui duramente rejeitado por pessoas que eu acreditava que eram meus amigos. Muita gente depende do meu trabalho e eu acabei comprometendo a vida de muitos com aquele ato. Foi muito dolorido, porque você fica esperando os amigos ligarem e ninguém ligava“, disse em entrevista ao podcast “Bulldog Show”.

Sobre o apoio do cantor do Harmonia do Samba, Ferrugem revelou que ele foi o único que o procurou para conversar. “Eu sei quem me ligou e falou comigo horas no telefone, me deu uma mensagem de carinho e apoio, essa pessoa foi o Xanddy do Harmonia. Ele foi super carinhoso, me chamou para ir à casa dele”, contou.

“Esse é o tipo de atitude que eu esperava de outras pessoas. Eu errei, mas não cometi um crime. Fui rejeitado por muita gente e hoje estão me abraçando de novo. Mas eu aprendi a lidar com esse tipo de situação, descobri que o que a gente vive no mundo artístico nem sempre é uma grande verdade e que a maior verdade está dentro da minha casa”, finalizou.