Festa ‘paredão’ é encerrada pela polícia em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação/SSP



Uma festa ‘paredão’ foi encerrada durante a madrugada do domingo (30) no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o caso aconteceu na Avenida Queira Deus e reunia cerca de 250 pessoas.

Policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) solicitaram ao proprietário do estabelecimento comercial responsável pela poluição sonora que encerrasse a festa. Entretanto, os PM’s foram surpreendidos por um grupo de cerca de oito homens armados que estavam no final da rua e efetuaram alguns disparos contra a guarnição.

Houve troca de tiros mas, ninguém se feriu. Os suspeitos escaparam por uma área de mata. De acordo com os policiais, o grupo se dispersou e iniciou a aglomeração em outro local, sendo necessária nova intervenção da polícia.

“Essa operação foi realizada exclusivamente para combater paredões. Aconteceu nas madrugadas de sábado para domingo e de domingo para segunda. A equipe utilizou sinais sonoros da própria viatura como sirene, buzina e alto falante, orientando para que todos voltassem para suas casa e assim foi procedido “, detalhou o comandante da unidade, major Everton Monteiro.