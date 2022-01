Festival apresenta shows de jazz e blues no Rio Vermelho na quinta (2) e sexta (21)

Nos dias 20 e 21 de janeiro, quinta e sexta-feira desta semana, o Jazz e o Blues vão tomar conta do Solar Restaurante, no Rio Vermelho, a partir das 20h. O projeto que se chama Solar Music Festival trará os cantores Alissa Sanders ao lado dos músicos Márcio Pereira, Nino Bezerra e Carlos Careca na quinta-feira. Na sexta-feira, Júlio Caldas Trio se apresenta acompanhado de Eric Dutra e Gilmário Celso.

Os ingressos que custam R$ 20,00 são pagos no local como couvert artístico e as reservas podem ser feitas através do e-mail ou dos números (71) 99658-8870 e 3012-9360. A casa conta com atrações gastronômicas e muita música.