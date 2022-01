Festival de Inverno Bahia recebe queixa de fã mirim e vídeo viraliza na web; assista

A equipe organizadora do Festival de Inverno Bahia (FIB) foi surpreendida com uma fã revoltada porque não poderá participar do Festival. Com apenas cinco anos de idade, Amora reclamou pelo fato de não conseguir ir ao show da primeira atração confirmada no evento, a cantora Maria Bethânia, já que a festa tem classificação etária de 16 anos. A indignação da garota tem repercutido nas redes sociais do FIB e o desabafo já teve mais de quarenta mil visualizações no perfil oficial do evento.

Foto: Reprodução | Instagram