FGV divulga resultado do Vestibular 2022 de Direito

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou o resultado do Vestibular 2022 para o curso de Direito ministrado em São Paulo. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista final de aprovados no site da FGV.

De acordo com a Fundação, os candidatos aprovados devem manifestar interesse pela vaga até o dia 14 de janeiro. O procedimento deve ser feito na internet, também no portal da FGV.

Ainda segundo a FGV, a matrícula terá três etapas. O período para a 1ª etapa, que consiste na reserva de vagas e no upload de documentos, já está aberto e vai até 14 de janeiro. Já a 2ª etapa consiste na pré-matrícula até as 17h do dia 21 de janeiro. Por fim, na 3ª etapa, os candidatos devem confirmar a matrícula por e-mail até 24 de janeiro.

Caso haja vagas disponíveis mesmo após a matrícula, a FGV vai realizar outras duas chamadas, sendo a 2ª no dia 25 de janeiro e a 3ª em 7 de fevereiro.

Como foi o Vestibular 2022?

O processo seletivo para o preenchimento de 66 vagas no curso de Direito (SP) aconteceu em duas etapas. A aplicação das provas da primeira etapa foi feita virtualmente, nos dias 14 e 15 de novembro. O exame contou com quatro blocos de provas.

As provas da primeira etapa foram compostas por questões objetivas e discursivas sobre disciplinas do ensino médio e por uma redação. Já a segunda etapa foi composta por um exame oral, realizado entre os dias 13 e 21 de dezembro.

