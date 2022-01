FGV encerra período de inscrição do Vestibular 2022 via hoje (7)

A Fundação Getulio Vargas (FGV) encerra nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, o período de inscrição do Vestibular 2022 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições on-line, por meio do site da FGV.

Ainda conforme o edital, a Fundação vai aceitar as notas das edições do Enem ocorridas em 2019, 2020 ou 2021. Os candidatos devem indicar no ato de inscrição com qual edição irá participar do Vestibular 2022.

O Enem 2021 ainda está em andamento. Portanto, a FGV prevê a divulgação do resultado do Vestibular 2022 via Enem somente sete dias úteis após a liberação das notas da última edição do Enem. De acordo com o Inep, o resultado do Enem 2021 está previsto para o dia 11 de fevereiro de 2022.

Esse processo seletivo visa o preenchimento de vagas em cursos da FGV ministrados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília.

Você Pode Gostar Também:

Vagas olímpicas e exames internacionais

Neste ano, a FGV também está ofertando vagas para a seleção de novos alunos por meio de exames internacionais (todos os cursos) e por olimpíadas do conhecimento (somente para Ciências Econômicas).

O período de inscrição para essas duas modalidades de ingresso também termina nesta sexta-feira (7). No site da FGV, é possível encontrar os editais com as regras e procedimentos de cada modalidade. De acordo com o cronograma da Fundação, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 18 de janeiro.

Para ingresso em 2022, a FGV também realizou o seu vestibular tradicional, com a aplicação de provas e de exames orais. Clique aqui e confira mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Ministério da Educação convoca aplicadores para as provas do Enem 2021 nos dias 9 e 16 de janeiro.