FIES 2022: edital com cronograma do 1º semestre está disponível

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana o edital do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2022. De acordo com o documento, o período de inscrição do Fies 2022/1 é de 8 a 11 de março.

Por meio do Fies, o governo federal concede crédito para que estudantes de baixa renda paguem mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas com juros zero ou variados.

De acordo com o edital, poderão se inscrever na 1ª edição do Fies 2022 os candidatos que tiverem renda mensal familiar de até cinco salários mínimos. Além disso, para participar do processo seletivo, é preciso ter feito uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizadas a partir de 2010, já que a seleção é feita a partir das notas do Enem.

O estudante pode escolher qualquer edição de 2010 a 2021. No entanto, a nota mínima para participar do Fies é de 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero na prova de redação. Além disso, o candidato não pode ter feito o Enem na condição de “treineiro”.

Inscrições e resultados

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal do Fies, até as 23h59 do dia 11 de março. A divulgação do resultado, com a lista de candidatos pré-selecionados, será feita no dia 15 de março.

Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição apresentando os documentos exigidos no edital no período de 16 a 18 de março.

O preenchimento das vagas remanescentes será feito a partir da convocação da lista de espera. Os estudantes não selecionados na chamada regular são automaticamente inclusos na lista de espera, cuja convocação acontecerá no período de 16 de março a 28 de abril.

Veja o edital na íntegra.

