Filha de Ilana e Breno morre em ‘Um Lugar ao Sol’: ‘Não resistiu’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Ilana (Mariana Lima) perderá uma das filhas gêmeas durante um parto complicado. A empresária e Breno (Marco Ricca) ficarão desolados ao saberem da notícia.

Nas cenas que estão previstas para irem ao ar na segunda-feira (10), a dona da produtora entrará em trabalho de parto e precisará ser submetida a uma cesariana de emergência. Ela ficará desesperada e entrará em contato com Gabriela (Natália Lage), sua obstetra.

No parto, a primeira gêmea chegará com saúde. “Está tudo bem?”, perguntará Ilana. “Parece que sim. Essa é a bebê maior, eles vão levar agora para a UTI neonatal”, responderá a médica.

Logo depois, a segunda criança será retirada, mas a equipe de médicos ficará apreensiva no momento em que ela chegar ao mundo. “Pelo amor de Deus, Gabriela”, pedirá a empresária. “Ela vai ficar bem?”, perguntará Breno. Pouco depois o fotógrafo aparecerá chorando no corredor do hospital após descobrir a notícia.

“A bebê maior está bem. Ela está na UTI, está monitorada, tudo certo. Ela é linda e…”, iniciará Gabriela ao entrar no quarto da paciente. “Que bom. Graças a Deus, mas e a outra?”, perguntará Ilana. “Bom, eu sinto muito, mas ela não resistiu”, falará deixando a empresária desolada.