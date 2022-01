Filha de Tadeu Schmidt revela que é uma pessoa Queer’; entenda

Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, é um sucesso nas redes sociais. E recentemente, a jovem, de 19 anos, revelou ao público que é uma pessoa Queer. Ela já possui mais de 10 mil seguidores em seu IG e todo esse público foi conquistado através das publicações de covers e dos trabalhos dela como artista. Além disso, Valentina publica conteúdos feministas e da comunidade LGBTQIA+.

Na publicação sobre ser queer, a jovem escreveu: “Por anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueava de certa forma meu amor por outras pessoas. Então, depois de anos em dúvida, cheguei numa conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não correspondem à heteronormatividade. Eu me amo e amo todes vocês. Essa sou eu. Simples assim”.

Ficou com dúvida?! Mas, o que é um ‘indivíduo queer’?”

Como a jovem explicou, ‘Queer’ é uma pessoa que não se identifica com as normas pré-estabelecidas para o gênero feminino ou masculino. O movimento queer sustenta que essa questão de identidade de gênero e sexualidade são fatores construídos socialmente, e não são atrelados à biologia.