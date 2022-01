Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin está com câncer: ‘um tumor em cada olho’

Tiago Leifert e Daiana Garbin publicaram neste sábado (29), um vídeo anunciando que a filha deles, Lua, está com um câncer raro nos olhos, chamado retinoblastoma, que acontece nas células da retina. O diagnóstico foi feito em outubro do ano passado.

No começo o vídeo, a esposa de Tiago contou que foi o apresentador quem notou um “movimento irregular” nos olhos da pequena, que tem um pouco mais de um ano.

“A Lua sempre enxergava tudo e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho dela fizesse um movimento irregular”, disse.

Segundo Leifert, eles resolveram revelar o diagnóstico de Lua para alertar famílias com crianças pequenas. “Depois da última químio, a gente começou a mudar de opinião. Queremos dividir tudo que a gente sabe hoje com você que está cuidando de um bebê. Eu falei pra Dai que o meu sonho era que, em maio do ano passado, eu tivesse acesso a um vídeo de pais falando sobre retinoblastoma”, afirmou Tiago.