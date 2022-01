Filho de Faustão abre o jogo após perder 75kg: ‘Saúde e auto estima’

João Guilherme, filho de Faustão, falou sobre sua perda de peso no palco do “Programa do Faustão”, da Band, na noite da última terça-feira (18). O assistente de palco, de 17 anos, perdeu 75kg após realizar uma cirurgia bariátrica em 2020.

“Antes, ele levava a sério o negócio de churrasco, pesava 150 kg. Hoje pesa 75 kg, não é isso?”, disse Faustão dando a deixa para o herdeiro.

“Não, 72 kg […] Sabe o que acontece? [Para] Quem é ex-gordo cada quilinho faz diferença”, respondeu com bom humor.

“Eu sempre fui feliz, nunca tive problema. Mas a gente não imagina como pode ser mais feliz por questão de saúde e auto estima”, concluiu.