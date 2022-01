Fim de semana terá predomínio de sol na maioria das regiões de Alagoas

O segundo fim de semana do ano de 2022 deverá ser de sol em grande parte do estado, segundo a previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). No sábado, 08, a tendência é de sol na maior parte do dia e tempo seco à noite em todas as…

Priscylla Régia/Alagoas 24 Horas

O segundo fim de semana do ano de 2022 deverá ser de sol em grande parte do estado, segundo a previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

No sábado, 08, a tendência é de sol na maior parte do dia e tempo seco à noite em todas as regiões. As temperaturas devem variar entre 24ºC e 33ºC, em Maceió e Litoral. No sertão, a máxima pode atingir 37ºC.

No domingo, 09, o tempo muda um pouco. Haverá possibiliade de chuva pela manhã e tempo parcialmente nublado no resto do dia em Maceió e Litoral. No agreste e no sertão, o sol aparece em boa parte do dia. Na Zona da Mata, haverá nebusolosidade variável com possibilidade de chuva passageira. Os termômetros podem atingir mínima 24ºC e máxima de 31ºC, em Maceió.