Fim do mistério! Saiba quem é a mãe biológica de Flávia em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Os próximos capítulos de “Quanto Mais Vida, Melhor” marcará uma reviravolta na trama. A revelação bombástica de quem é a mãe de Flávia (Valentina Herszage), deixará os telespectadores de queixo caído.

A mocinha saberá que Paula (Giovanna Antonelli) é a sua mãe biológica. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

A ricaça é quem vai contar toda a verdade para a dançarina. Ela dirá abandonou a mocinha quando era pequena e pedirá desculpas pelo erro cometido. Flávia, porém, não aceitará tudo tão facilmente.

Magoada com a revelação, Flávia se sentirá traída e enganada pela perua e pedirá um tempo afastada para refletir sobre tudo. Mas, como o prazo dado pela Morte estará correndo, as duas farão as pazes antes do final da novela.