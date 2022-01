Final de semana será de tempo instável na Bahia; confira previsão

O final de semana deve ser de tempo instável no estado. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o sábado e o domingo serão de chuva periódicas em qualquer hora do dia.

Neste sábado (29), as chuvas poderão ter intensidade de fraca a moderada. Municípios costeiros do recôncavo e Nordeste possuem chances de chuvas isoladas ao longo desse dia, no entanto, prevalecerá a condição de sol entre nuvens no período. Já a Região Oeste manterá a possibilidade de chuvas a partir do fim da tarde e deverá concentrar os maiores volumes do período.

Chuvas poderão ter intensidade de fraca a moderada neste sábado (Foto: Reprodução/Inema)

No domingo (30), o tempo permanecerá instável em todo o estado. Nas regiões do Recôncavo, Baixo Sul, parte da região Sudoeste, parte da Chapada Diamantina e Norte do estado o dia terá sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas de fraca intensidade.

Nas regiões Oeste e São Francisco e extremo Sul do estado terão o dia com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada a partir do fim da tarde. Tempo permanece instável no domingo, com possibilidade de chuvas isoladas (Foto: Reprodução/Inema)

Tendência para a segunda-feira (31/01/2022)