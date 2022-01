Fit: aprenda a fazer pão integral em até 1h

A receita do site Panelinha ensina a fazer pão integral express, em até 1h. Confira e bom apetite!

2. Separe uma forma de bolo inglês de 22 cm x 10 cm. Com uma folha de papel-toalha, espalhe uma camada fina de óleo na parte interna para untar.

3. Numa tigela grande coloque as farinhas de trigo branca e integral. Adicione o sal, o fermento e misture bem. Junte o leite, aos poucos, e vá misturando com uma espátula para incorporar. Mexa até formar uma massa lisa e um pouco grudenta. Não precisa sovar!

4. Transfira a massa para a forma untada e nivele a superfície com a espátula. Com uma faquinha bem afiada, faça um corte na superfície da massa, ao longo de todo o comprimento do pão – isso ajuda o pão a crescer de maneira uniforme.