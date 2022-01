‘Fora do Ar’ discute incertezas do carnaval de rua em Salvador e impactos na cultura local

Já iniciamos o ano de 2022 com a certeza de que não nos encontraríamos na avenida, pois com o aumento nos números da covid-19, o Governador Rui Costa anunciou, no dia 23 de dezembro, que não haveria carnaval de rua na Bahia. O que se esperava até o momento era que o Carnaval de Salvador fosse indoor e privado, mas com a última atualização do governo do estado, que reduziu para 1,5 mil pessoas o público permitido em festas, uma onda de cancelamentos dos carnavais privados e camarotes já é uma realidade.

O presidente do Conselho Municipal do carnaval de Salvador (ComCar), Flávio Souza, em entrevista ao iBahia, destacou sobre o impacto econômico que a cidade sofrerá com mais um ano sem a maior festa de rua do planeta. O formato privado para ele, isso caso algo mude daqui para o final de fevereiro e seja possível realizar com o público de 1,5 mil pessoas, não chega a ser 10% do movimento econômico que do formato tradicional. Foto: Reprodução

Segundo o presidente do ComCar, o carnaval de Salvador gera em torno de 250 mil empregos e injeta R$ 1,8 bilhão. “Esse dinheiro sustenta diversas famílias por meses. Conheço músicos que estão vendendo seus instrumentos de trabalho para poder comer”, afirma.

“Nós, povo preto, estamos na rua preservando nossa cultura, que é ancestral. Então, esse impacto vai direto na autoestima e na valorização da cultura afro”, reflete o presidente.

Os dois últimos anos foram de grande recessão para o setor cultural, que com o avanço da vacinação já pode voltar a respirar. Contudo, o cenário mundial da pandemia e o aumento no número de casos não trazem boas esperanças para uma grande retomada no setor.

Na Bahia, já são mais de 14 mil casos ativos da Covid-19, o que já impacta nos sistemas públicos de saúde. O infectologista Antônio Bandeira analisa que, mesmo com o avanço da vacinação, o momento não é propício para aglomerações.

“Nossas expectativas eram de que quando 70% da população estivesse vacinada, a situação já estaria controlada. Porém, países europeus como a Alemanha atingiram essa meta e enfrentam o aumento de casos com uma nova variante”, explica o médico.

Ele relata que para um evento com aglomeração ser considerado seguro hoje, se faz necessário a obrigatoriedade do comprovante de vacinação e a realização de testagens no público, pelo menos quatro horas antes da realização do evento, para garantir que o vírus não seja transmitido lá.

Antes mesmo de sair o decreto sobre o carnaval de rua na Bahia, a empresária Flora Gil, responsável por um dos mais tradicionais camarotes de Salvador, anunciou que o Expresso 2222 não estaria na avenida. “E eu não quero cooperar para gerar multiplicadores de doenças”, disse em entrevista ao iBahia.

Nelson Nunes, da ACEMA, acredita que o contexto da pandemia só escancarou a realidade de que o carnaval de Salvador não é popular. Para ele, a possibilidade do formato “carnaval indoor”, que até o início de janeiro era uma certeza e agora já sofreu impacto com os últimos decretos do governo do estado, é equivalente aos camarotes do carnaval tradicional.

Para ele, os carnavais “indoor” são formatos excludentes, que deixam de fora as raízes culturais e negras da cidade.

Na última quinta-feira (20), diversas entidades carnavalescas e trabalhadores envolvidas no carnaval de Salvador se reuniram para lançar um manifesto que propõe a criação de um auxílio emergencial para pessoas que trabalham no evento.

O documento sugere que o dinheiro que iria financiar os gastos com o carnaval 2021 (?) seja usado para pagar quatro parcelas, de março a junho de 2022, em valor semelhante ao do auxílio emergencial nacional, que chegou a R$ 600 no ano passado. Foto: Reprodução Ao olhar para o futuro para mensurar o que será necessário para voltar a produzir o carnaval, quando possível, tanto Flávio Souza quanto Nelson Nunes sugeriram uma ideia semelhante a do manifesto.

Ambos acreditam que essa parcela de trabalhadores que foram prejudicados pelo cancelamento do carnaval, vão precisar de incentivos públicos, para sobreviver ao período e para retornar às atividades.