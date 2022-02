Fora do ‘BBB 22’, Rodrigo vive affair com engenheira; saiba detalhes

Após Rodrigo recusar um beijo de Laís no “BBB 22” e revelar que tinha alguém fora da casa, a identidade do affair foi descoberta. Segundo informações do jornal “Extra”, o brother vive um romance com a engenheira Bárbara Consorte.

A musa do gerente comercial tem 26 anos, é atleta de crossfit e mora em Taubaté, interior de São Paulo. O romance teria começado em 2021 e os dois chegaram a passar a virada do ano na Bahia, mas nunca assumiram publicamente o romance.

A família do brother segue a moça nas redes sociais, mas mantem a discrição. Já Rodrigo, curtiu todas as publicações da amada após iniciarem o affair.