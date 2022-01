Especializada em plataformas para atendimento e comunicação omnichannel, a Fortics oferece vagas home office. Há chances para diversas áreas e funções na modalidade anywhere office, que possibilita que profissionais de qualquer região do Brasil e também do exterior se candidatem.

Dentre as opções disponíveis, há chances para helpdesk, desenvolvedor full stack, estagiário em desenvolvimento de sistemas, analista de sucesso do cliente, sysadmin, consultor comercial, desenvolvedor back, desenvolvedor front e especialista em designer. Os requisitos variam de acordo com a função, mas experiência anterior é uma exigência para quase todas as oportunidades.

A Fortics informa que os contratados encontrarão uma empresa em plena expansão. O número de colaboradores cresceu cerca de 90% entre março de 2020 a janeiro de 2022. Além disso, como a empresa já conta com unidade na Flórida, Estados Unidos, está ampliando a presença no exterior.

De acordo com a empresa, os contratados receberão todos os equipamentos necessários para o seu trabalho e terão direito, ainda, a alguns outros benefícios, como plano de saúde e odontológico, apoio em capacitações, day off no dia do aniversário + voucher presente do IFood, Cartão Vee: cartão com benefício flex para ser usado em alimentação ou outras compras em geral, acesso ao Total Pass e ao Zen Klub, programas de qualidade de vida e New Value (clube de descontos em universidades, cursos, farmácias e lojas).

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://talentosfortics.solides.jobs e cadastrar o currículo. No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades, bem como seus requisitos e escopo de atuação.