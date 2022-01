Fortics tem vagas de emprego em home office

A Fortics, empresa especialista em projetos de comunicação de dados, está oferecendo diversas vagas de emprego para o Brasil. As oportunidades são para o trabalho remoto, portanto, candidatos de qualquer região do país podem se inscrever. Confira!

Fortics anuncia novas oportunidades para o Brasil

A Fortics, fundada no ano de 2003 no estado de São Paulo, é uma empresa especializada em Tecnologia da Informação e Serviços. Atualmente, a companhia é destaque no setor de atuação, pois oferece aos seus consumidores confidencialidade em todos os dados, entregando os melhores resultados para as empresas parceiras.

Acompanhe as vagas disponíveis para ocupação:

Desenvolvedores Full Stack – atuação remota;

Helpdesk – atuação remota;

Analistas de Sucesso do Cliente;

Estagiários em Desenvolvimento de Sistemas – Atuação Remota;

Sysadmin – atuação remota;

Consultores Comerciais – atuação remota;

Desenvolvedores Front – atuação remota;

Desenvolvedores Back – atuação remota;

Especialistas em Designer – atuação remota.

Todas as funções exigem superior completo em áreas relacionadas, além de vivência anterior no cargo. Vale ressaltar que candidatos de qualquer região do país podem se candidatar.

A Fortics oferece aos novos colaboradores, além de remuneração compatível, um pacote com diversos benefícios, como Day Off, horários flexíveis, Total Pass, assistência odontológica, New Value, vale transporte, Cartão VEE, Capacitação, vale alimentação, plano médico, Programa de Qualidade de Vida e Home Office.

Veja também: Compugraf abre vagas de emprego pelo país

Como realizar a sua inscrição

Para os candidatos que atendam aos requisitos e possuem vivência anterior em uma das funções disponibilizadas pela Fortics, deverão realizar um cadastro online através da página de candidatura.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!