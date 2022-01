Françoise Forton, atriz de ‘O Clone’, morre aos 64 anos

A atriz Françoise Forton morreu neste domingo (16), no Rio de Janeiro, aos 64 anos. Ela estava internada na clínica São Vicente há quatro meses para tratamento de um câncer. Neste final de semana, a veterana sofreu uma piora em seu quadro de saúde e faleceu. As informações são do G1.

Françoise estreou nas novelas em 1969 em “A última Valsa” e participou de grandes tramas da TV Globo como “Bebê a Bordo”, Tieta”, “Explode Coração” e “O Clone”, trama que é reprisada atualmente.

Sua última aparição nas telinhas foi em 2015, quando esteve no elenco de “I Love Paraisópolis”.