FSFX abre vagas de emprego pelo país; veja funções

A FSFX, Fundação São Francisco Xavier, está disponibilizando novas ocupações em diferentes regiões do país. As funções atendem diferentes perfis profissionais. Confira as vagas e como participar do processo de recrutamento, abaixo!

FSFX está com vagas abertas em diferentes funções

A FSFX, entidade beneficente de Assistência Social, tem como propósito oferecer saúde e educação de qualidade para seis estados brasileiros. A instituição conta atualmente com mais de cinco mil colaboradores, que juntos trabalham para reinventar a educação e a saúde dos brasileiros.

A Instituição está oferecendo oportunidades para candidatos desde o fundamental completo até funções que exigem nível superior em áreas relacionadas ao cargo. Veja as vagas:

Ergonomista;

Auxiliar de Cozinha;

Médico de Atenção Primária;

Estagiário para o Setor Financeiro;

Secretário;

Técnico em Saúde Bucal;

Auxiliar de Conservação;

Enfermeiro Intermediário;

Atendente Relação de Clientes – Agendamento por Telefone (exclusivo para profissionais PCD’s);

Coletador;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Gerente de Assistência;

Enfermeiro Obstetra;

Auditor Interno;

Terapeuta Ocupacional.

Os cargos estão disponíveis para ocupação nas cidades de Belo Horizonte, Ipatinga, Ouro Branco e Itabira, sendo necessário conferir a região da vaga antes de finalizar sua candidatura.

Além da remuneração compatível à função, os selecionados recebem algumas vantagens, como plano médico, auxílio de vida, plano odontológico, previdência privada, vale transporte e alimentação.

Como se inscrever

Para fazer parte da Fundação São Francisco Xavier, os candidatos que tenham interesse em participar da seleção, deverão realizar um cadastro online que está disponível através do site de participações.

