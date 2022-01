Funceb abre novas vagas para Cursos Intensivos de Verão 2022

A Escola de Dança Funceb, abriu novas vagas para os Cursos Intensivos de Verão 2022. As aulas, que têm duração de uma semana, com duas ou três horas por dia, acontecem até o dia 28 de janeiro.

Os custos variam de R$ 120 a R$ 540, a depender do formato, carga horária e modalidade escolhidos. As inscrições estão disponíveis para pessoas acima de 15 anos e são feitas diretamente com o professor de cada modalidade por meio das redes sociais.