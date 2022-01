Fundação Salvador Arena abre vagas para programa de formação gratuita para empresas

A Fundação Salvador Arena (FSA) abriu inscrições do programa Acelera Social – focado em consultoria e formação em sustentabilidade financeira para Organizações da Sociedade Civil (OSCs). A capacitação é gratuita e será realizada entre março e novembro de 2022. A carga horária de 80 horas.

O curso é destinado a gerentes, diretores e conselheiros das OSCs que atuam nas áreas de assistência social, educação e saúde de todo o Brasil. A formação provoca os participantes a fazerem uma imersão nas suas instituições, identificando um desafio e os capacita para encontrar os recursos necessários para superá-lo.

Serão selecionadas 15 organizações para participarem do Programa, que terá atividades virtuais com momentos assíncronos (conteúdos gravados) e síncronos (encontros ao vivo), divididos em três módulos: Impacto Social, Comunicação Estratégica e Mobilização de Recursos.

Ao final do período, as instituições deverão elaborar um projeto de sustentabilidade financeira e defendê-lo para uma banca, utilizando os conteúdos dos encontros e consultorias realizadas no período. Os três melhores receberão o “Prêmio Salvador Arena de Desenvolvimento Institucional” como apoio para implantação do projeto.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de janeiro no site da fundação. O resultado do processo seletivo será anunciado no dia 23 de fevereiro e o início do curso é previsto para 15 de março.