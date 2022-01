FURG ofertará mais de 2,7 mil vagas no SiSU 2022/1

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. A oferta total da instituição é de 2.740 vagas.

De acordo com o termo de adesão, as oportunidades são para 63 cursos de graduação da universidade, inclusive para o curso de Medicina (74 vagas).

Ainda conforme indicado no termo de adesão, do total das vagas, a FURG reserva 70 vagas para as suas políticas de ações afirmativas. Outras 1.289 vagas serão para a seleção em ampla concorrência

Há ainda a reserva de 1.381 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Desse modo, serão contemplados estudantes oriundos de escolas públicas, com percentual para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

No termo de adesão, os estudantes podem conferir também o quadro de vagas por curso e o peso estabelecido pela FURG para cada prova.

Inscrições do SiSU 2022/1

A seleção do SiSU é feita a partir das notas da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, só poderão concorrer às vagas do SISU 2022 os estudantes que tenham feito o Enem 2021. Para participar do processo seletivo, o estudante não pode ter zerado nenhuma das provas e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o órgão, os resultados do exame estão previstos para o dia 11 de fevereiro.

O MEC ainda não publicou o edital de abertura do SiSU. O período de inscrição, que depende da publicação do resultado do Enem 2021, deve ser aberto na segunda quinzena de fevereiro de 2022, após o dia 11.

