Fuvest registra apenas 7% de abstenção no 1º dia de provas da 2ª fase

A Fuvest iniciou neste domingo, dia 16 de novembro, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022 para ingresso em cursos da Universidade de São Paulo (USP). Segundo o cronograma, nesta segunda-feira (17) acontece o segundo dia de aplicação.

De acordo com a Fuvest, o primeiro dia de provas registrou apenas 7% de abstenção. Desse modo, dos 30 mil candidatos convocados para a 2ª fase, somente 2.177 candidatos faltaram à prova.

Neste domingo (16), a Fuvest aplicou as provas de Língua Portuguesa, composta por 10 questões, e de Redação. O tema da prova de redação foi “As diferentes faces do riso”.

A prova de redação apresentou cinco texto motivadores sobre o tema. De acordo com a Fuvest, no texto, os candidatos deveriam “explorar os aspectos distintos do riso, que podem ser entendidos como característica universal do ser humano, crítica política, enquadramento social e, inclusive, como forma de resistência, dentre outras possíveis abordagens que sejam pertinentes ao tema”.

2º dia de provas

Nesta segunda-feira (17), a Fuvest vai aplicar as provas de disciplinas específicas, que variam de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato. A prova de conhecimentos específicos será composta por 12 questões.

Devido à pandemia da covid-19, a Fuvest recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência e o uso de máscara é obrigatório. O início do exame está previsto para as 13h.

Vagas e resultados

O Vestibular 2022 visa o preenchimento de mais de 8 mil vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). A Fuvest vai divulgar o resultado, com a primeira lista de convocados pra as matrículas, em 4 de fevereiro de 2022. No entanto, a liberação das notas dos candidatos “treineiros” só acontecerá posteriormente, a partir de 18 de fevereiro.

A Fuvest prevê ainda outras duas chamadas para os dias 25 de fevereiro e 7 de março.

