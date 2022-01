Gabriel Medina desiste de primeiras etapas do Mundial para cuidar de saúde mental

O 2021 de Gabriel Medina teve altos e baixos. O surfista conquistou o tricampeonato mundial, mas também saiu antes do esperado nas Olimpíadas do Japão, em meio a questionamentos sobre as notas dadas a ele e seus concorrentes. Na vida pessoal, o brasileiro esteve envolvido em muitas polêmicas e atritos com a família.

Agora, Medina começa 2022 dando uma pausa. Ele anunciou que está fora das primeiras etapas desta temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL), que começa neste sábado, em Pipeline, no Havaí, para tratar a saúde mental e uma lesão no quadril.

Medina anunciou nas redes sociais que está fazendo tratamento psicológico e que não sabe ainda quando estará apto para voltar a surfar.

“No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Ao final da temporada, eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite. Tomei minha vacina durante as férias e achei que ia conseguir me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada, que começa em um dos meus picos favoritos no mundo, Pipe. Não foi o caso. Decidi que não viajarei para o Hawaii e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente”, escreveu ele.

“Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida. Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar isso público ou manter de forma privada, mas é justo que todos vocês que sempre torceram por mim saibam do momento que estou enfrentando. A saúde mental é muito importante. Preciso estar 100% mentalmente para voltar a competir. Voltarei mais forte, amo vocês e obrigado por tudo”, finalizou.

Nos comentários da postagem, atletas e ex-atletas enviaram mensagens de apoio ao surfista. Neymar, muito amigo de Medina, escreveu: “Juntos, SEMPRE! Nos prometemos isso”. Bruno, do vôlei, também muito próximo do surfista, reforçou: “Te amo e sempre contigo”.

O ex-judoca Flavio Canto também reforçou apoio ao brasileiro. “Fica inteiro. O mais importante”.

Em 2021, Medina rompeu com o padrasto e técnico, Charles Rodrigues. Em paralelo a isso, a mãe do surfista, Simone Medina, e a esposa dele, Yasmin Brunnet, deixavam clara as desavenças na internet.

O casal chegou a cortar relações com o restante da família já que Yasmin e Simone não se davam bem. Em uma das brigas que se tornaram públicas, a mãe de Medina, em uma conversa com o filho, comparou a modelo a uma atriz pornô. As mensagens fizeram com que o surfista bloqueasse a mãe de todas as redes sociais.

Em dezembro, no aniversário do surfista, Simone deixou as mágoas de lado e o parabenizou. “Lembre-se, Deus é maior que tudo! Aproveite seu dia, divirta-se e seja livre para sorrir, para abraçar e para se encher do Espírito Santo, pois sem Ele não estamos inteiros. Feliz aniversário”, escreveu à época.

Saúde mental dos atletas

Nas Olimpíadas do Japão a saúde mental dos atletas entrou em pauta após Simone Biles, melhor ginasta do mundo, ficar de fora de provas por não estar bem mentalmente.

Os questionamentos sobre a saúde mental da atleta já existiam nos Estados Unidos e foram agravados pela pandemia.