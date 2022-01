Gabriel Medina e Yasmin Brunet: entenda toda a polêmica por trás da separação do casal

Como já se sabe, Gabriel Medina e Yasmin Brunet não são mais um casal. Os dois se conheceram em 2020, começaram a namorar no mesmo ano e logo em seguida se casaram no Havaí. O relacionamento entre eles foi marcado por polêmicas, brigas e diferenças familiares. O motivo do divórcio, no entanto, não foi revelado. Foto: Reprodução | Instagram

No início, tudo são flores! Até que…

Medina e Brunet passaram a se seguir em março de 2020, e não demoraram nada para assumir a relação. Com a quarentena imposta pela Covid-19, todas as emoções ficaram à flor da pele, inclusive as do ex-casal, que passou a morar junto com pouco tempo de relação.

Entre um vídeo e outro publicados no Instagram, os dois pareciam estar completamente apaixonados. Até que a mãe de Medina passou a implicar com a nora. Simone Medina parece que não gostou nada de ter a atenção do filho voltada para a herdeira de Luiza Brunet.

Uma viagem até as Maldivas resolve tudo

Gabriel Medina estava desgastado da relação da mãe com a namorada. Ele então resolveu levar todos – o que inclui o padrasto, irmã e amigos -, para as Ilhas Maldivas. No entanto, foi no lugar paradisíaco que as diferenças entre as duas ficaram ainda mais evidentes.

Yasmin é vegetariana e, consequentemente, incentivou o até então, companheiro, a ser adepto à modalidade. A mãe de Gabriel não gostou nada disso e, segundo ela, a dieta sem carnes de origem animal iria atrapalhar a carreira do filho. Evangélica, Simone se incomodava até mesmo com a espiritualidade de Brunet. Foto: Reprodução | Instagram

Gabriel cansou de viver na sombra da mãe e do padrasto. Revirou os documentos da empresa em que ele tinha com a genitora, e descobriu que ela tirava nada menos que R$ 300 mil por mês. Descontente com a atitude da matriarca, o surfista estipulou que ela teria uma mesada de R$ 200 mil.

Ele também descobriu que havia empréstimos na “praça” feitos por ela em nome da empresa. O fato é que depois disso os dois entraram em grave conflito e a relação entre eles nunca mais foi a mesma.

Até mesmo o prédio que abrigava o Instituto Gabriel Medina, por exemplo, precisou ser fechado e colocado à venda, segundo informações da revista ‘Quem’. A relação conflituosa com a mãe fez com que Gabriel se reaproximasse do pai, Claudinho. Isso também levou o surfista a deixar a casa que morava ao lado da família e se mudar para uma mansão em Maresias, São Paulo, ao lado da modelo. Foto: Reprodução | Instagram

Simone Medina solta o verbo; Yasmin se defende

Contrários à união, a mãe e o padrasto do atleta, Charles Saldanha, cortaram relações com o casal e pararam de seguir Gabriel e Yasmin nas redes sociais. Simone chegou a dizer que Yasmin era controladora e que ele não falava mais com a irmã mais nova, a também surfista Sophia. Ela também comparou Yasmin a uma atriz pornô.

Yasmin chegou a se pronunciar sobre os ataques da sogra e pediu respeito. “Quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material. E nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher exercer sua sexualidade”, escreveu a modelo.

Ué, Brunet não pode ir para as Olimpíadas?

Após um período de calmaria, o casal voltou aos holofotes durantes os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles ficaram inconformados após o Comitê Olímpico decidir impedir a modelo de acompanhá-lo em um dos maiores eventos esportivos mundiais.

Saúde mental x carreira