Gafisa recruta estudantes e recém-formados em SP

O ano começou cheio de vagas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e aplicar na prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula. Exemplo disso é a Gafisa, que recruta estudantes e recém-formados em São Paulo.

Há vagas de estágio, destinadas a estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Marketing e Tecnologia da Informação, com previsão de formação em dezembro de 2023; e de trainee, ideal para pessoas formadas entre julho de 2020 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração de Empresas, Economia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo ou Marketing.

A empresa, considerada uma das empresas líderes do mercado imobiliário brasileiro com foco em empreendimentos comerciais e residenciais de médio e alto padrão, procura profissionais que, além de capacitação técnica, tenham habilidades analíticas, estejam conectados com as tecnologias atuais e tenham criatividade para solucionar problemas e habilidade para trabalhar em grupos multidisciplinares.

Com mais de 60 anos de experiência e atuação no mercado, a Gafisa participa da vida de milhões de pessoas que sonham em morar, conviver ou investir suas histórias em sonhos, e, agora, promete uma experiência única para os jovens talentos que desejam integrar seu time.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui acesso ao Zenklub, Seguro de Vida, Auxílio Transporte, Vale Refeição, acesso ao Gympass, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar ao programa de estágio deverão se inscrever em https://www.bettha.com/vagas/2090-programa-de-estagio-gafisa. Já as vagas de trainee estão disponíveis aqui.

O prazo de inscrição é o mesmo em ambos os casos e os candidatos têm até 18 de janeiro para efetivar sua candidatura.