Ganhadores de loterias não resgatam prêmios e deixam R$ 491 milhões na Caixa

Imagine ter a sorte de ganhar na loteria e ignorá-la? É o que alguns ganhadores das loterias da Caixa Econômica Federal fizeram de janeiro a setembro do ano passado. De acordo com levantamento do portal Sorte Online, junto ao banco, R$ 491 milhões não foram resgatados neste período.

O valor é referente à soma dos prêmios de todas as loterias da Caixa, como como Mega-Sena, Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca. Quem ganhou a partir de outubro ainda está no prazo para retirar o dinheiro, que é de 90 dias.

O caso mais emblemático, e que ficou famoso na época, foi registrado em abril. Um dos vencedores da Mega da Virada de 2020 não apareceu e venceu o prazo para a retirada do prêmio: nada mais do que R$ 162,6 milhões. Sem dono, o prêmio foi integralmente transferido ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação.

Confira os valores esquecidos em cada mês: