Ganhadores de prêmios das Loterias Caixa deixam de resgatar fortuna

Ganhadores de loterias da Caixa Econômica Federal deixam de buscar milhões de reais, este mistério ainda está para ser desvendado. O portal Sorte Online, juntamente com a própria Caixa Econômica Federal, apurou que considerando o período de janeiro até setembro de 2021, o valor estimado passa dos 490 milhões de reais.

O valor se refere a soma de todos os prêmios das loterias que são administradas pela Caixa. Segundo o site oficial da instituição, as loterias são: Mega-sena, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla-Sena e Loteca.

Vale ressaltar que os prêmios referentes aos concursos realizados nos meses a partir de outubro ainda podem ser resgatados. O prazo que a Caixa determina para a retirada do dinheiro é de até 90 dias, que contam a partir do dia do sorteio.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor esquecido nas agências da instituição considerando apenas os nove primeiros meses de 2021, já é muito superior que os prêmios não resgatados durante todo o ano de 2020, que foi de cerca de R$ 311,9 milhões.

O caso mais memorável foi registrado em abril de 2021. Neste mês o vencedor do prêmio da Mega da Virada de 2020 perdeu o prazo para a retirada do valor de R$ 162,6 milhões. Segundo o que foi divulgado pela Caixa, naquele ano, o valor do prêmio bruto foi inteiramente transferido para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES), do Ministério da Educação.

Valores não retirados de janeiro a setembro de 2021 (R$ milhões)

Janeiro 27,7 Fevereiro 23,3 Março 29,8 Abril 272,6 Maio 23,8 Junho 21,5 Julho 26,7 Agosto 32,0 Setembro 33,4

Além do valor do prêmio

O dinheiro perdido transcendeu os R$ 491 milhões do valor dos prêmios não resgatados. Os rendimentos que eles iriam gerar com investimentos populares e com baixo risco. Não é possível quantificar o valor exato de quanto o ganhador deixou perdido e, consequentemente, deixou de receber com taxas de retorno.

Porém, a partir deste valor total de R$491 milhões é possível calcular o rendimento considerando que o vencedor apenas deixaria o dinheiro na poupança. O rendimento mensal deste tipo de investimento está, segundo a taxa básica de juros (Selic), em 0,5% ao mês e 9,25% ao ano.

Considerando um Certificado de Depósito Bancário (CDB) que pague 100% do CDI, serão gerados R$3,6 milhões em investimento. O percentual será de 0,73% ao mês, sem considerar o desconto do Imposto de Renda. Na poupança, o dinheiro renderia cerca de R$ 2,5 milhões por mês.

Caixa alerta para fraudes

Existem diversos outros aplicativos, sites e locais de comercialização de apostas e loterias, porém a Caixa destaca que não as reconhece como pontos de venda oficiais e não autoriza o uso de suas marcas e de seus produtos e serviços nos canais citados. Diversos sites não autorizados de comércio de loterias já foram denunciados pela Caixa ao Ministério Público Federal (MPF).

Anualmente diversas denúncias são feitas contra estes canais. Os denunciantes alegam que suas apostas não foram feitas e que os valores cobrados foram maiores que os da Caixa Econômica Federal.