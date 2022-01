Gêmeos nascem em dias, meses e anos diferentes; entenda

Alfredo e Aylin nasceram com apenas 15 minutos de diferença. Alfredo Antonio Trujillo nasceu às 23h45 de 31 de dezembro de 2021 e Aylin Yolanda Trujillo veio ao mundo pontualmente à 0h de 1º de janeiro de 2022.

Segundo o Natividad Medical Center, maternidade em que os bebês nasceram, Alfredo foi o último bebê a nascer em 2021 no local, enquanto Aylin foi a primeira em 2022.

O irmão “mais velho” nasceu com 2,75 kg e a “caçula”, com 2,66 kg, de acordo com a maternidade. “É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes”, disse a mãe, Fátima Madrigal, segundo o centro médico. “Fiquei surpresa e feliz por ela [Aylin] ter chegado à meia-noite”.