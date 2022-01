Gerônimo estreia nova temporada de ensaios no Pelourinho nesta terça-feira (11)

O cantor e compositor Gerônimo Santana inicia nova temporada no Pelourinho, nesta terça-feira (11). A estreia dos ensaios acontece no Largo Pedro Archanjo, às 20h e terá Armandinho como convidado. Os ingressos estão com valor promocional de R$ 40 e podem ser comprados antecipadamente pelo Sympla ou no local.

Em janeiro, além do ensaio do dia 11, haverá também no dia 25. No projeto O Pagador de Promessa, Gerônimo sobe ao palco com sua orquestra Mont Serrat, formada por mais de dez músicos veteranos, incluindo vários maestros.

O acesso ao Largo obedece às normas estabelecidas pelo Governo da Bahia. Se dará mediante apresentação do Certificado Covid – ConectSUS e documentação de identificação com foto. O uso de máscara facial (cobrindo a boca e o nariz) é obrigatório e a ocupação tem limites de acordo com os decretos vigentes.

Evento: Ensaios de Gerônimo no Pelourinho.

Datas: 11 e 25 de janeiro.

Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho.

Valor: R$ 40,00 (valor promocional para todos). São aceitos cartões de débito.