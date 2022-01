Gestante e funcionária são conduzidas à delegacia após discussão em maternidade

Uma confusão envolvendo uma funcionária e gestantes na Maternidade Albert Sabin, em Cajazeiras, em Salvador, virou caso de polícia. Na manhã desta segunda-feira (24), usuárias da unidade reclamaram sobre o tempo de espera para atendimento no setor de registro e admissão dos pacientes, o que gerou uma discussão com uma funcionária.

De acordo com a a diretoria da maternidade estadual, a unidade “vive de atendimentos acima da sua capacidade, agravada pelo crescente número de casos de pacientes com suspeita ou contaminas com a Covid-19”. Com isso, “é necessário realizarmos uma higienização especial, chamada de terminal, nos consultórios, ao fim de cada atendimento”, justificou a diretoria sobre os atrasos nos atendimentos.