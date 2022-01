A gestão de competências e habilidades é um ponto importante no processo de recrutamento e seleção, sendo uma gestão necessária no planejamento de recursos humanos da organização.

Gestão de competências e habilidades por meio de evidências

As habilidades sociocomportamentais são relevantes para o mercado, por isso, é um ponto relevante no processo de recrutamento e seleção. No entanto, é fundamental que essa gestão seja feita na rotina empresarial, de modo que a empresa possa elaborar outras ações e um plano de carreira. Além disso, uma empresa que realiza a devida gestão de competências e habilidades pode reter seus talentos de forma orgânica.

Considere a cultura da empresa na gestão de pessoas e processos

Há muitas formas de realizar essa gestão, uma delas é analisando as competências e as habilidades periodicamente, evidenciando os pontos que requerem melhoria, ressaltando também os pontos positivos.

Aplicação da avaliação e periodicidade do processo

Essa avaliação pode ser feita de forma individual ou por equipe, bem como, pode ser aplicada por um gestor ou pelo setor de recursos humanos; isso depende da cultura da empresa, considerando o seu porte e seus objetivos. Além disso, é importante refazer essa análise periodicamente, de acordo com avaliação interna.

Competências e evidências

Veja um exemplo da análise de competências e habilidades, considerando as evidências analisadas:

Competência:

Foco na estratégia

Evidência:

Conhecimento sobre a estratégia durante a execução da ação promocional.

Competência:

Comunicação

Evidência:

Demonstrou clareza sobre os próximos passos do projeto.

Competência:

Proatividade

Evidência:

Tomou a iniciativa de realizar cotações sistêmicas.

Competência:

Comprometimento com o processo

Evidência:

Realizou uma planilha de custo-benefício para cada opção cotada.

Habilidades e evidências

Da mesma forma, é possível obter clareza sobre as habilidades envolvidas e evidenciá-las, amparando o processo de recrutamento e seleção, bem como, direcionando processos internos e um possível planejamento de carreira. Confira um exemplo de avaliação de habilidades e evidências:

Habilidade:

Escrita criativa

Evidência:

Textos coesos e voltados para as ações empresariais.

Habilidade:

Análise de dados

Evidência:

Coleta de dados realizada em tempo real, seguida de um plano de ação.

Habilidade:

Organização

Evidência:

Utilização da ferramenta de gestão Trello e atualização constante.

Sendo assim, a gestão de recursos humanos da empresa pode realizar avaliações periódicas, evidenciando os pontos positivos e os pontos que requerem melhoria.

Automatização das avaliações

Dessa forma, poderá direcionar ações internas e aumentar o nível dos processos internos, otimizando o fluxo de recrutamento e seleção. Além disso, há ferramentas que automatizam esse fluxo, sendo possível que a empresa otimize todos os processos de recursos humanos por meio de investimentos em tecnologias de gestão.