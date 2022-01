A gestão de recursos humanos tem se adaptado organicamente à administração, considerando diversos fatores na atualidade. No entanto, a tecnologia tem modificado todos os processos empresariais, impactando diretamente na gestão de pessoas.

Gestão de recursos humanos: tecnológica, adaptável e multifatorial

Pequenas empresas podem não ter uma área específica para direcionar para a gestão de recursos humanos, considerando que para muitas empresas essa área está integrada no seu administrativo de forma geral.

Entretanto, a gestão de recursos humanos deve ocorrer independentemente da maneira como a empresa faça a sua subdivisão de setores. Isso porque gerir recursos é uma necessidade de toda a empresa e gerir os recursos humanos é uma forma de otimizar processos e reter talentos, por isso, é uma gestão que deve ser considerada.

Cuidar das pessoas é cuidar da empresa!

Você Pode Gostar Também:

Sendo assim, uma empresa no mercado atual precisa considerar a necessidade de realizar uma correta gestão de recursos humanos para que possa acompanhar suas metas internas; direcionar os fluxos internos; minimizar o turnover; atender o cliente de forma totalitária; reter seus talentos; gerar um plano de carreira gradual e amparar o seu próprio crescimento.

As pessoas fazem diferença nos resultados de uma empresa

Por isso, a gestão de recursos humanos é mais do que entender os processos empresariais ou atuar com a burocracia dos diversos fatores que são necessários dentro de um departamento pessoal.

Gerir as pessoas deve ser um conceito empresarial implícito na rotina das empresas para que valorize o seu cliente interno, considerando que, ainda que a tecnologia impacte diretamente nas empresas, são as pessoas que podem fazer a diferença nos processos.

Reuniões, treinamentos, sistemas e cultura

Sendo assim, é necessário que a gestão da empresa faça reuniões brainstorming; faça uso de sistemas ERP atualizados; considere modificar processos; implante uma cultura aberta; dentre outros fatores que podem direcionar uma correta gestão de recursos humanos.

Certamente a área de gestão de recursos humanos pode criar treinamentos e visar o desenvolvimento do cliente interno; bem como pode direcionar os fluxos para que a entrega feita ao cliente final seja otimizada e genuína. Portanto, é importante realizar um plano de ação considerando essa necessidade que ampara uma empresa em todos os aspectos da era digital.

Fatores tecnológicos e o gerenciamento do clima organizacional

Assim sendo, uma empresa deve investir em fatores tecnológicos no seu processo de recrutamento e seleção, departamento pessoal, atendimento, dentre outros. Porém, não deve negligenciar a gestão do clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho, portanto, a gestão de recursos humanos é adaptável a cada empresa e multifatorial.