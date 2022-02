A gestão empreendedora requer assertividade e posicionamento em diversos aspectos, considerando a volatilidade do mercado e a inconstância no comportamento de compra do cliente.

Gestão empreendedora: assertividade, resiliência e estratégia

Por isso, é necessário que o entrante no empreendedorismo se prepare estrategicamente para que possa lidar com fatores externos não controláveis; bem como, para que possa ressaltar os seus pontos positivos. Somente dessa forma a empresa será capaz de direcionar a sua atuação no mercado, evitando ficar aquém do seu potencial.

Sendo assim, adaptar ferramentas estratégicas é um ponto relevante para o empreendedor. Visto que o diagnóstico do cenário atual pode direcionar um plano de ação, evitando que a marca invista em um projeto que tende ao desuso. Dessa forma, a empresa pode evitar a obsolescência da sua marca.

Analise fatores que impactam diretamente no resultado da sua empresa

Ferramentas como a matriz Swot e a análise Pest, por exemplo, são relevantes para que o empreendedor entenda o cenário dentro do seu segmento de atuação; bem como, é possível que a gestão analise fatores que impactam diretamente no resultado da sua empresa.

Dessa forma, o plano de ação da empresa tende a ser direcionado e assertivo. Entretanto, é necessário que o empreendedor obtenha clareza sobre a necessidade de direcionar a sua marca de maneira flexível. Ou seja, pode ser viável adaptar o seu plano de ação, ainda que as ações estejam em andamento.

Diversos fatores modificam o fluxo de oferta e demanda

Pois, diversos fatores modificam o fluxo de oferta e demanda. Além disso, é fundamental compreender a composição dos fatores tecnológicos. Visto que a tecnologia impacta diretamente no consumo, fazendo com que surjam novas necessidades e novos produtos, por conseguinte. Por isso, é relevante que o entrante no mercado atue de maneira estratégica, considerando todos os pontos relevantes para a sua atuação.

É necessário que a flexibilidade e a resiliência não modifiquem o caminho da empresa

Dessa forma, pode alcançar a liderança de um nicho de mercado. Todavia, é necessário que a flexibilidade e a resiliência não modifiquem o caminho da empresa para que alcance a sua visão, quando da elaboração de sua cultura organizacional, juntamente com sua missão e valores.

Certamente, a gestão empreendedora que faz o uso estratégico das análises e adapta as suas ações, entrega ao cliente um fluxo de melhorias contínuas – intangível – que impacta diretamente na construção do seu relacionamento com o público, corroborando ações de marketing digital e elevando o volume de vendas de maneira orgânica.