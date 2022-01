Gil do Vigor rememora perrengue na véspera do BBB 21

A essa altura, no ano passado, Gilberto Nogueira já sabia que estaria no “BBB 21”. Ainda não era o Gil do Vigor, que passou a ser amado pelo Brasil durante sua participação. “Nem nos mais reveladores sonhos vi o que aconteceria na minha vida”, se emociona ele, que jura sentir saudade dos dias de ansiedade que antecederam o sim de Boninho: “Dá uma nostalgia gostosa, porque me lembro exatamente de tudo o que aconteceu antes de ir. E queria poder dizer para alguém que vai, como é”.

As semanas anteriores ao confinamento não foram nada fáceis para Gil. Ele e a mãe pegaram Covid-19, e a incerteza falava mais alto. “Já tinha feito as entrevistas e esperava. Mas tinha muita convicção de que ia entrar. Só que não tinha dinheiro pra nada.

E precisei pegar dinheiro com meu orientador da faculdade para pagar minha inscrição na prova do PHD e para o teste de covid que a produção me pediu. E eu com medo danado de não me reembolsarem. Aí, eu estava lascado!”, recorda ele, que sustentava a família com R$ 2 mil da bolsa do mestrado.