Ginno Larry e Pagode do Willy se apresentam na Festa de Iemanjá; saiba detalhes

O cantor Ginno Larry se apresenta na tradicional Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, que este ano será realizada nos restaurantes Pedra do Mar e Pedra da Sereia, no Rio Vermelho, a partir das 12h.

O evento já tem a cantora Márcia Short, a banda Pagode do Willy, o Dj Léo Melo e o cantor Levi Alvim como atrações confirmadas, além do buffet de feijoada e caldeirada de frutos do mar, com ingressos à venda no valor de R$ 250,00 via WhatsApp (71) 9 8883-9111.