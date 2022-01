Globo abre matrículas para programa de formação em tecnologia

Pela primeira vez, a Globo vai oferecer um programa para formação de pessoas desenvolvedoras, com foco na área de tecnologia. As inscrições estão abertas até o dia 14 de janeiro no site.

Com uma turma exclusivamente incentivada pela companhia, o projeto Globotech Academy, tem como objetivo acelerar e desenvolver as competências e habilidades dos profissionais de desenvolvimento de software com nível júnior, buscando alavancar suas carreiras. O programa será realizado em parceria com a escola de inovação CESAR School com a primeira turma intitulada ‘Coders’.

Ao todo, serão oferecidas 40 vagas de web full stack e os candidatos poderão ter acesso a conteúdos relacionados ao desenvolvimento de software para o aprimoramento de hard skills e demandadas pelo mercado, com aplicação em projetos práticos. O curso é 100% aplicado de forma remota e com aulas ao vivo, o que permite que pessoas do Brasil inteiro possam participar.

Para concorrer ao processo seletivo, o único pré-requisito solicitado é possuir algum conhecimento em qualquer linguagem de programação. Para estimular o aumento da representatividade na tecnologia, 50% das vagas são destinadas às mulheres e pessoas negras. O Globotech Academy terá início no próprio mês de janeiro e será dividido em três etapas: na primeira trilha, o candidato vai fazer uma imersão em conteúdos essenciais para a base de uma formação em tecnologia, com carga horária de 20 horas.