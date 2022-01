Globo de Ouro 2022: confira os destaques entre os vencedores da premiação – Coisa de Cinéfilo

O Globo de Ouro aconteceu no último domingo (9) e deu início à temporada de premiações do ano, que chega na reta final com o tão aguardado Oscar. Diferente de todos os anos, a cerimônia não foi realizada aberta ao público e a imprensa, com aquele tradicional tapete vermelho que adoramos acompanhar.

Isso se deve a algumas polêmicas envolvendo a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, como acusações de racismo e venda de privilégios dentro da escolha dos votantes. O próprio canal da NBC, que sempre cobre o evento, se recusou a transmitir a cerimônia na televisão neste ano. E diante desse contexto, os vencedores foram anunciados no site e nas redes sociais da Associação.

A lista é longa, mas ao mesmo tempo, nos ajuda a buscar longas e seriados de qualidade para assistir. Você pode ver a lista completa de vencedores lá no site Coisa de Cinéfilo. Mas, por aqui, selecionamos os três destaques entre filmes e séries que valem a pena conferir logo que possível! Confira e já prepare a pipoca!

Sucession – HBO Max

Mais uma aclamada série da HBO (dentre tantas) que leva a melhor nas premiações. Definida como a Melhor Série de Drama e com uma base de fãs defensores, Succession acompanha a história da família Roy, composta por Logan e seus quatro filhos. Eles controlam um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e entretenimento do mundo; e as disputas de poder e dinheiro é o que define as relações entre eles.

Ataque dos Cães – Netflix

O drama dirigido e escrito pela cineasta Jane Campion, traz Benedict Cumberbatch como o protagonista e ganhou nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator Coadjuvante. O longa conta a história de dois irmãos ricos e proprietários da maior fazenda de Montana. Enquanto um é brilhante, mas cruel, o outro é a gentileza em pessoa. A relação fica extremamente complicada quando um deles se casa com uma viúva e o outro fica com inveja.

Pose – Netflix

É uma série de drama que aborda o cenário LGBTQIA+ afro-americano e latino-americano da cidade de Nova Iorque. Foram três temporadas de sucesso que traziam como foco as relações interpessoais e dificuldades de aceitação na sociedade preconceituosa. A protagonista, Blanca, é interpretada por uma atriz trans, a Mj Rodriguez, que acaba de se tornar a primeira mulher trans a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática.