Globo exibe filmes inéditos na TV aberta a partir desta semana

A TV Globo anunciou a exibição de diversos filmes inéditos na tv aberta no mês de janeiro. O ‘Festival Ano Novo’ vai ser exibido depois da novela “Um Lugar ao Sol”, de 4 a 14 de janeiro, e promete trazer uma seleção de blockbusters para os telespectadores.

O primeiro filme do festival foi ao nesta terça-feira (4), com “MIB: Homens de Preto Internacional”. Outro longa que vai ao ar ainda nesta semana, é “John Wick: Um Novo Dia para Matar”, protagonizado por Keanu Reeves. Na história dirigida por Chad Stahelski, após recuperar seu carro, John Wick (Keanu Reeves) acredita que enfim poderá se aposentar. Entretanto, a reaparição de Santino D’Antonio (Riccardo Scarmacio) atrapalha seus planos. O filme é uma sequência direta de “John Wick: De Volta ao Jogo”, de 2014

Já na segunda semana, a partir do dia 11 de janeiro, a programação abre com “Robin Hood: A Origem”. No longa de Otto Bathurst, lançado em 2018, a origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.

Já entre os sucessos mais reconhecidos pelo público e pela crítica nos últimos anos, está o filme “Coringa”, que será exibido no dia 13 de janeiro. Baseado no personagem de mesmo nome da DC Comics, a trama narra a história de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), que trabalha como palhaço para uma agência de talentos. Toda semana, ele precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Mas, após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens no metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.

E, para encerrar o “Festival Ano Novo”, no dia 14 de janeiro o longa escolhido foi “Invasão ao Serviço Secreto”. O agente do Serviço Secreto Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.