Já imaginou estagiar em uma das maiores empresas de comunicação do mundo? Esta pode ser a sua chance! A Globo recruta estudantes do ensino superior para programa de estágio 2022.

Há chances para as áreas de criação e produção de conteúdo, tecnologias, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outras, nas unidades da empresa em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Podem se candidatar estudantes de qualquer curso do ensino superior com formação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024. Os interessados devem ter, ainda, disponibilidade para estagiar seis ou quatro horas diárias e, claro, se identificar com a cultura e os valores da Globo.

A empresa oferece, ainda, oportunidades para alunos do ensino técnico, matriculados nos cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros relacionados, com disponibilidade para estagiar seis horas por dia. Em ambos os casos, é necessário ter disponibilidade para estagiar por até dois anos.

O programa de estágio é dividido em trilhas, o que permite que os candidatos selecionem a opção desejada no ato da inscrição ,de acordo com a carreira que quer começar a construir.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

As inscrições vão até o próximo dia 17 de janeiro. Os interessados deverão acessar o site https://estagiarglobo.ciadetalentos.com.br para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. Este, aliás, é 100% remoto e dividido em etapas, sendo:

Avaliação Gamificada (Comportamental);

Avaliação Gamificada (Raciocínio Lógico);

Apresentação do programa com RH da Globo;

Entrevistas com líderes das vagas; e

Processo de admissão/integração à Globo.

A empresa ressalta, ainda, que seguindo o compromisso de contribuir para um ambiente seguro para todos, a vacinação contra a Covid-19 é uma condição obrigatória para o trabalho na Globo, presencial ou a distância. Nesse sentido, o comprovante deverá ser apresentado como pré-requisito para a contratação.