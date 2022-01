Gloria Groove, Gusttavo Lima e mais: veja os famosos que estão com Covid-19

O aumento de casos de coronavírus tem sido notados no país todo. Nos últimos dias, após a virada do ano, vários famosos também vieram a público informar que testaram positivo para a Covid-19. De diversas áreas, eles se recuperam em casam. Só nesta quarta-feira, por exemplo, Gusttavo Lima e Gloria Groove confirmaram seus diagnósticos.

O Embaixador, por exemplo, se recupera em casa após ter testado positivo. Shows do sertanejo precisaram ser adiados. Gusttavo está assintomático e, segundo sua equipe, permanecerá em isolamento. ” O artista acaba de testar positivo para a COVID 19. Em virtude disso, ele não participará na noite de hoje (dia 05) do evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO)”, consta do comunicado emitido pelo time do artista.