Golpe do Empréstimo Consignado, entenda como funciona e proteja-se!

Golpistas vem usando empréstimo consignado como armadilha para atrair beneficiários do INSS. Com o propósito de evitar transtornos financeiros, é de fundamental importância saber se proteger deles. Conheça maneiras de identificar e se proteger contra esses golpes.

As fraudes contra clientes de banco cresceram 165%. Os idosos e pessoas antes da pandemia, ou seja, não tinham intimidade com operações financeiras no mundo virtual. O novo golpe que vem sendo aplicado tem usado o empréstimo consignado para fisgar as vítimas.

O consignado é ofertado a aposentados, pensionistas e servidores públicos como um empréstimo que abate diretamente do benefício do INSS, holerite ou do contracheque. Geralmente ele oferece oportunidades mais vantajosas que outras linhas de crédito, devido ao baixo risco de inadimplência.

As abordagens têm o hábito de envolver falsos funcionários do próprio INSS ou de outras instituições financeiras. O golpista geralmente oferece vantagens exageradas para esse tipo de empréstimo. No começo desse ano, o INSS chegou a divulgar um alerta para esse tipo de golpe envolvendo o consignado.

Como acontece o golpe do consignado

Em grande parte dos casos, os criminosos oferecem empréstimos se passando por instituições financeiras. Eles oferecem condições extremamente lucrativas, para taxas de juros reduzidas, valores de contratação baixos e etc.

Assim que a vítima tem interesse em contratar o empréstimo, os criminosos pedem um depósito antecipado para que a quantia seja liberada. Existem outras circunstâncias onde os supostos servidores do INSS enviam e-mails para o interessado pedindo dados pessoais e bancários.

Se proteja do golpe do empréstimo consignado

Quando a proposta é vantajosa demais, desconfie. Por mais que pareça muito interessante a oferta, busque mais informações sobre as condições de pagamento oferecidas. Além disso, procure entrar em contato com a instituição por meio de canais de atendimento oficiais para garantir a veracidade dela.

Pagamentos de taxas e depósito antecipados não são necessários para liberação do valor acordado. O INSS não realiza contato por SMS, notificações de aplicativo ou e-mails para oferecer tais serviços. Além disso, não envia motoboys para a casa dos beneficiários.

O crédito não é oferecido pelo INSS e sim pela instituição financeira do beneficiário. A contratação do empréstimo consignado é feita pela entidade financeira e o interessado. Cabe ao INSS autorizar e aplicar os descontos. De modo algum, passe informações bancárias ou pessoais por telefone ou SMS.

O que a vítima deve fazer se cair no golpe do empréstimo consignado.

Se houver um empréstimo em seu nome que não consiga identificar, ou se caiu no golpe, a instrução do INSS é que você protocole uma contestação no site www.consumidor.gov.br. Além do mais, o beneficiário pode solicitar o bloqueio da operação através do Meu INSS ou pela central 135. Não é necessário comparecer ao INSS.

Se você caiu no golpe do empréstimo consignado e tiver passado informações pessoais ao criminoso. É importante registrar um boletim de ocorrência. Comunique-se aos órgãos oficiais envolvidos. Tais como, o INSS e a instituição financeira que utiliza. Desse modo, caso alguém venha tentar utilizar seus documentos, você estará mais seguro.