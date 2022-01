Golpe pela internet: saiba o que fazer se você caiu

O golpe pela internet vem sem sendo cada vez mais comum e descobrir que alguém próximo foi enganado não é raro ou pode ser até você mesmo que está lendo este texto. Por isso, é importante que você saiba o que fazer caso caia em um, confira também boas dicas para você se proteger.

O que é um golpe na internet?

De maneira geral, um golpe pela internet é quando qualquer pessoa tenta levar vantagem sobre outra com enganações, principalmente no aspecto financeiro. Há trapaças mais fáceis de serem identificadas, como sites de lojas suspeitas, mas há ainda outros golpe como boleto falso e vendas pelo Facebook mais difíceis de serem reconhecidos.

Cai em um golpe na internet. O que fazer?

Muitas pessoas ao caírem em golpes pela internet entram em desespero e percebem que não fazem a menor ideia do que fazer. A primeira coisa é tentar manter a calma, já que ela pode ser essencial para os próximos passos. Assim que notar que se trata de um golpe você deve imediatamente abrir um boletim do caso. Se o problema foi no seu cartão, antes mesmo de fazer o registro, atente-se para bloquear o cartão.

Já se você foi hackeado, lembre-se de avisar os seus familiares e amigos do acontecimento, os criminosos podem entrar em contato pedindo dinheiro ou até vendendo itens por meio da sua conta.

Importante lembrar de trocar as senhas do seus cartões ou das suas redes sociais, de acordo com o golpe que você caiu. Avise também ao banco sobre o golpe aplicado, caso tenha relação com alguma conta ou cartão de crédito que possui.

Lembre-se que os criminosos são especializados no tipo de crime de aplicam, por isso, tudo que você puder fazer para evitar novos prejuízos deve ser feito o quanto antes.

Dicas para prevenção

1.Para se prevenir, é preciso que você tenha informações sobre os golpes que vem sendo aplicados – confira clicando aqui.

2.Não coloque seu cartão de crédito em sites desconhecidos;

3.Não clique em links duvidosos, mesmo que enviados por pessoas conhecidas;

4.Desconfie se a oferta de algum produto ou serviço parecer boa demais;

5.Preste atenção quando for digitar a sua senha do cartão e confira se os valores estão certos;

6. Não passe seus dados para desconhecidos ou preencha cadastros em sites que prometem benefícios ou prêmios ( suas informações podem ser roubadas0.