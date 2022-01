Google apresenta novidades para casa inteligente e conexão entre dispositivos

O Google apresentou uma série de novos recursos para casas inteligentes na última semana, durante a CES 2022, principal feira de tecnologia do mundo, realizada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos. Entre as novidades estão a oferta de mais dispositivos com suporte para o Pareamento Rápido do Google (Google Fast Pair), mais funcionalidades para bloqueio e desbloqueio remoto e desenvolvimento de recursos Android para PCs.

LEIA MAIS: Samsung anuncia soluções para facilitar automação de casas conectadas

O Google vai aumentara o número de equipamentos com suporte de Pareamento Rápido, recurso que funciona via Bluetooth e que configura instantaneamente dispositivos conectados à casa inteligente. Atualmente, o Pareamento Rápido oferece suporte de conectividade de áudio em fones de ouvido, alto-falantes, carros e tecnologias vestíveis (wearables). Neste ano, ele será estendido para Chromebooks, TVs e dispositivos domésticos inteligentes.

A partir das próximas semanas, ao ligar os fones de ouvido habilitados para Pareamento Rápido, um Chromebook irá detectá-lo automaticamente e emparelhá-lo com um único clique. E quem adquirir um novo Chromebook ainda neste ano poderá usar seu dispositivo Android para rapidamente configurá-lo e obter acesso imediato a todas as informações salvas no aparelho, como seu login do Google e sua senha Wi-Fi.

Nos próximos meses, também será possível usar o Pareamento Rápido para conectar fones de ouvido aos televisores Google TV ou Android TV.

Você Pode Gostar Também:

E com o suporte integrado do sistema Matter (protocolo de comunicação para casas conectadas) para Android, será possível usar o Pareamento Rápido para conectar, em apenas alguns toques, outros dispositivos domésticos inteligentes à sua rede, ao Google Home e outros a aplicativos complementares.

Desbloqueio por smartwatch e chave digital para automóveis

Hoje, já é possível utilizar um aparelho Android para desbloquear Chromebooks, mas, nos próximos meses, este recurso será levado ao Wear OS, permitindo o desbloqueio e acesso instantâneo ao Chromebook, smartphone ou tablet Android por meio do smartwatch, quando estiver por perto.

Já as chaves digitais para automóveis terão mais funcionalidades. Atualmente, o recurso permite utilizar smartphones Samsung ou Pixel compatíveis para bloquear, desbloquear e ligar veículos BMW habilitados. A partir do final deste ano, quem tiver um aparelho com tecnologia Ultra Wideband (UWB), nem precisará tirá-lo do bolso para acionar a chave.

Caso o veículo seja emprestado para outras pessoas, será possível compartilhar com segurança e remotamente a chave digital. E o Google trabalha para levar as chaves digitais para mais telefones e veículos Android ainda este ano.

Áudio espacial e troca automática de dispositivos

O Google está desenvolvendo uma tecnologia para que fones de ouvido possam alternar automaticamente de equipamento. Ou seja, se alguém estiver usando um headset via Bluetooth para ver um filme em um tablet Android e, enquanto isso, receber uma ligação, o filme será pausado e o áudio do fone será automaticamente alterado para o smartphone. Terminada a chamada, o áudio retornará para o filme a que estava assistindo.

LEIA MAIS: Google quer ativar verificação em duas etapas automaticamente em 150 milhões de contas

E tem mais novidade: o áudio espacial, recurso que traz a experiência de se sentir in loco enquanto estiver assistindo a algum conteúdo com o headset. Para isso, a tecnologia adapta o som com base nos movimentos de sua cabeça, posicionando o áudio no espaço ao seu redor. Essas duas funcionalidades estarão disponíveis nos próximos meses em fones de ouvido compatíveis.

Mais recursos remotos com o Google Assistente

Atualmente, já é possível usar a voz enquanto dirige para fechar a porta da garagem, desligar as luzes da cozinha, diminuir o termostato ou ainda verificar se trancou a porta da frente. Em breve, novos recursos permitirão mais gerenciamentos remotos. Com as novidades, a pessoa poderá usar a voz para aquecer e resfriar remotamente o seu automóvel; e ainda bloquear, desbloquear ou obter informações (como a quantidade de bateria restante) em todos os dispositivos com Google Assistente ativado. Os recursos chegarão nos próximos meses, primeiramente em veículos da Volvo Cars, e em outras marcas no futuro.

Integração entre Android e Windows

Por fim, pela primeira vez, o Google está construindo funcionalidades para outras plataformas. Por exemplo, ao conectar, por meio do Pareamento Rápido, um telefone Android ao PC com Windows, será possível configurar rapidamente acessórios Bluetooth, sincronizar mensagens de texto e compartilhar arquivos via Nearby Share. O trabalho vem sendo feito em parceria com Acer, AsusHP e Intel para trazer essas novas experiências para PCs selecionados com sistema Windows ainda este ano.