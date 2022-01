Google e CIEE oferecem mais de 25 cursos gratuitos para jovens aprendizes

O Google Brasil, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo 26 cursos gratuitos no ‘Google Ateliê Digital’ para jovens e adolescentes aprendizes. São dezenas de horas de conteúdo e qualificação, incluindo áreas demandas pelo mercado de trabalho como Marketing Digital, Dados e Tecnologia e Desenvolvimento de Carreira.

Entre as capacitações disponíveis estão: “Como falar em público”, “Networking eficiente”, “Fundamentos do marketing digital” , “Gerenciamento de Projetos com Ferramentas Digitais”, “Desenvolva seus negócios em outros Países”, “Promova sua Empresa com Publicidade Online” e muito mais.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar este link e fazer o cadastro. De acordo com o CIEE, pelo menos 100 mil jovens já foram qualificados desde o início do projeto.