Governo avalia inserir mais 3 milhões de pessoas

No início deste mês de janeiro, o Governo Federal anunciou que conseguiu zerar a fila de entrada no Auxílio Brasil. Para isso, eles afirmaram que inseriram mais 3 milhões de pessoas no programa. A ação elevaria o número de usuários do projeto de 14,5 milhões para 17,5 milhões neste ano de 2022.

O aumento já tinha sido maior do que o próprio Governo vinha prometendo. No final de 2021, membros do Palácio do Planalto vinham dizendo que colocariam algo em torno de 2,7 milhões de pessoas no programa neste mês de janeiro. O próprio Ministro da Cidadania, João Roma, afirmava isso com certa frequência.

Só que agora uma ala do Governo federal está querendo aumentar ainda mais o tamanho do Auxílio Brasil. De acordo com informações de bastidores, esses aliados do presidente Jair Bolsonaro dizem que o ideal mesmo é inserir mais 3 milhões de pessoas em cima desta conta atual. Isso elevaria o número de usuários para a casa dos 20 milhões.

Para quem não lembra, esse era o número de pessoas que deveriam ter sido atendidas desde o começo caso o dispositivo que impedia a formação de filas tivesse passado. Esse era o trecho da lei que obrigava o Governo Federal a atender absolutamente todo mundo que tem direito ao benefício, ou seja, ninguém poderia mais esperar.

Só que o próprio presidente Jair Bolsonaro vetou esse dispositivo na lei do Auxílio Brasil. Com isso, o Governo Federal não tem mais a obrigação de cumprir essa meta. Agora não se sabe se essa nova pressão dos aliados do chefe de estado poderá surtir algum efeito na estrutura do programa.

Preocupação com as pesquisas

Ainda de acordo com informações de bastidores, essa ala política que quer aumentar ainda mais o tamanho do Auxílio Brasil está preocupada de fato com as pesquisas de opinião. São levantamentos que mostram uma dificuldade do presidente Jair Bolsonaro em subir a sua popularidade.

Por isso, a regra dentro do seu partido é investir pesado no Auxílio Brasil para fazer com que ele consiga reverter os votos perdidos nos últimos anos. Esse é o objetivo dos aliados do governo neste momento.

Mudança não valeria para janeiro

Vale lembrar ainda que mesmo que essa mudança aconteça e o Governo decida colocar mais gente no Auxílio Brasil, isso não quer dizer que essa alteração já começaria a valer agora. Para janeiro, a folha já está fechada.

De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas devem receber o benefício nos próximos dias. Em comum: todos eles possuem cadastro ativo no Cadúnico e estão dentro dos limites de renda exigidos.

Auxílio Brasil começa nesta terça (18)

Consoante o calendário oficial do Auxílio Brasil, os primeiros pagamentos do ano no programa começam nesta terça-feira (18). Neste primeiro dia, recebem aqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

Aliás, ainda nesta semana sabe-se que outros três grupos poderão receber o benefício. Em conformidade com a Caixa Econômica Federal, eles poderão acessar essa quantia desde as primeiras horas dos seus respectivos dias de pagamentos. Veja abaixo o calendário da semana:

Terça-feira (18) – NIS 1

Quarta-feira (19) – NIS 2

Quinta-feira (20) – NIS 3

Sexta-feira (21) – NIS 4